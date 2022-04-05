Стало известно, когда украинцы смогут возвращаться в Бучу, а кто может ехать уже сейчас

Стало известно, когда украинцы смогут возвращаться в Бучу, а кто может ехать уже сейчас

В настоящее время в Буче находятся 3700 человек, переживших оккупацию.

Украинцы смогут возвращаться в Бучу уже через неделю. В то же время, работники сфер, обеспечивающих жизнедеятельность города, могут ехать уже сейчас.

Об этом сообщил городской голова города Буча Анатолий Федорук в эфире телемарафона "Единые новости".

"Врачи, коммунальщики и те, кто обеспечивал жизнедеятельность города, могут возвращаться. Есть понимание с Вооруженными силами, чтобы давали для них коридор. Надеюсь, что через неделю дадим возможность потихоньку возвращаться (остальным жителям — ред.)", — отметил Федорук.

В настоящее время идет работа по разминированию территории города после российских захватчиков. Также коммунальщики пытаются наладить все коммуникации.

"Работаем над восстановлением электро- и газоснабжения. На 60% внутренняя электросеть уцелела, и есть надежда, как только дадут магистральное питание, можем дать свет для территориальной громады", — сообщил Федорук.

По словам мэра Бучи, силовые структуры надежно охраняют от мародерства многоквартирные дома, пострадавшие от обстрелов.

"Могу заверить владельцев многоквартирных домов, что Национальная полиция, батальон территориальной обороны, как Бучанский, так и территориальный, обеспечивают постоянное патрулирование, чтобы исключить мародерство", — подчеркнул Федорук.

Напомним, в населенных пунктах Броварского, Вышгородского и Бучанского районов Киевщины введут усиленный комендантский час, который продлится до 7 апреля.

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