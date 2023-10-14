Стало известно, когда украинские пилоты начнут обучение на F-16 в США.

Новости появились после того, как Вашингтон объявил, что возглавит коалицию стран, которые будут обучать украинских пилотов.

На следующей неделе украинские пилоты начнут обучаться полетам на истребителе F-16 на базе ВВС Национальной гвардии в Тусконе, штат Аризона, по словам четырех официальных лиц США.

Об этом пишет Politico.

Небольшое количество пилотов, прибывших в Соединенные Штаты в прошлом месяце для участия в курсах английского языка на авиабазе Лекленд в Техасе, сдали свой первый экзамен на знание английского языка и направляются на базу национальной гвардии Моррис в Аризоне. Одному из чиновников, которому, как и другим, была предоставлена анонимность, чтобы говорить перед объявлением. Там они будут тренироваться с главным центром подготовки F-16 для ВВС, сообщили два официальных лица.

Пилоты сначала обучаются основам управления F-16 в классе и на тренажерах, а затем перейдут к управлению реальными реактивными самолетами, как это типично для любой программы подготовки пилотов ВВС. Однако курс может быть ускорен из-за неотложной необходимости вернуть их на поле боя, сказал первый чиновник.

Группа украинских пилотов принимает участие в программе изучения английского языка в Центре английского языка Института обороны США в Лакленде, сообщила представитель ВВС Роуз Райли.

«Тестирование определит следующие курсы и время, когда пилоты смогут начать обучение F-16. Варианты места проведения тренировок пока еще рассматриваются», – сказал Райли.

Эта новость появилась после того, как США объявили в среду, что вместе с Нидерландами и Данией возглавит коалицию стран, которые будут обучать украинских пилотов и экипаж управлять и обслуживать F-16. В настоящее время 11 стран подписались на помощь в обучении, а Нидерланды, Дания и Бельгия предоставят самолеты.

Во время пресс-конференции в Брюсселе в начале этой недели министр обороны Ллойд Остин заявил, что F-16 прибудут на поле боя не раньше следующей весны.

Обучение начинается на фоне беспокойства, что у Пентагона заканчиваются деньги для продолжения отправки военной помощи Украине, после того, как законодатели в последнюю минуту приняли законопроект о расходах, чтобы предотвратить закрытие правительства, которое не включало финансирование Киева. И это произошло спустя несколько дней после того, как боевики ХАМАС совершили неожиданное нападение на Израиль, спровоцировав всколыхнувший регион конфликт.

Чиновники в Киеве уже не первый год добиваются доставки современных истребителей на поле боя. Украинские военные, сотрудничая с Министерством обороны, сумели интегрировать западные ракеты воздушного базирования в свои истребители советских времен, по словам одного из американских чиновников, усилия, как сообщало Politico, продолжались в марте. Однако украинские чиновники говорят, что современные истребители дадут им преимущество.

Президент Джо Байден наконец-то одобрил международные усилия по подготовке украинских пилотов для полетов на F-16 в мае, но коалиции понадобились месяцы, чтобы согласовать детали программы. Первоначально официальные лица сказали, что пилоты и сопровождающие будут учиться в Европе; В прошлом месяце Пентагон объявил, что часть обучения будет проходить в США.

Группа украинских пилотов, которые учатся в Европе, уже учатся на тренажерах F-16, сообщил ранее в этом месяце представитель ВВС Украины Юрий Игнат. Следующий этап – «полёты с инструктором на настоящих самолетах», – сказал он.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что первые истребители F-16 поступят в Украину уже весной 2024 года.

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