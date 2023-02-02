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Стало известно, когда украинские военные начнут обучение на танках Leopard 2

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
446
Время на прочтение
1 мин
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Стало известно, когда украинские военные начнут обучение на танках Leopard 2

Фото: commons.wikimedia.org

По информации Financial Times, сотни бойцов ВСУ уже отправили на обучение в Польшу и Германию.

На следующей неделе украинские военные уже начнут проходить обучение на танках Leopard 2.

Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, западные партнеры хотят успеть передать Украине танки до начала возможного весеннего наступления России, так что военные ВСУ начнут обучение уже на следующей неделе.

Подробности плана подготовки были обсуждены на встрече западных оборонных чиновников под руководством США в Германии в среду, 1 февраля. Ожидается, что обучение будет длиться около шести недель.

Как пишет издание, сотни украинских военных уже отправили на учебу в Польшу и Германию.

Напомним, Польша хочет вдвое сократить обучение украинских защитников на Leopard, чтобы техника как можно быстрее была на поле боя.

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Дата публикации
Просмотры
446
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