Стало известно, когда в Николаеве могут полностью восстановить водоснабжение

Полное восстановление сетей водоснабжения в Николаеве будет длиться не один год и потребует больших средств.

Об этом заявил городской голова Александр Сенкевич, пишет Николаевский городской совет.

Следует понимать, что процесс будет длиться не один год. Есть два аспекта – финансовый и технический. Что касается финансового, то средства сейчас ищут. Этим вопросом активно занимается, в частности, глава Николаевской ОВА Виталий Ким, народные депутаты от Николаевщины.

«Насколько мне известно, в государственном бюджете на следующий год заложены средства для Николаева», — пояснил Александр Сенкевич.

Стороны уже обсуждали механизм сотрудничества. Город будет передавать аварийные участки водопроводу областному управлению капитального строительства, а после ремонта их снова будут возвращать на баланс городского КП. Это контролируемый и простой способ использования средств.

Технические аспекты потребуют времени: выполняя ремонтные работы, нужно сначала переключить потребителей на другую ветвь водопровода, чтобы люди не остались без воды. Некоторые трубы будут менять полностью, другие можно санировать.

"Мы к этому уже готовимся", — подытожил мэр.

Он добавил, что город наладил плодотворное сотрудничество с одной из благотворительных организаций, которая согласилась профинансировать часть работ по замене сети водопровода.

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Ситуация в Николаеве

Напомним, что ранее речь шла о том, что Россия рассчитывала на то, что Николаев сдадут, но это была большая ошибка.

К тому же в Николаеве после деоккупации Херсона увеличилось количество жителей. После освобождения Херсона от оккупантов количество жителей выросло на 10%.

А 25 ноябрявозобновлено электроснабжение до помповых станций и в Николаев начали подавать воду.

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