Стало известно, когда в Украине может начать работу завод "байракторов"

Завод по производству ударных беспилотников "Байрактар" может быть запущен в Украине уже в конце 2023 года.

По словам посла Украины в Турции Василия Боднара, строительство завода, скорее всего, продлится несколько месяцев, а вот на его запуск нужно больше времени.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Само строительство (завода – ред.) может занять несколько месяцев, а запуск завода может быть в 2023 году, возможно, в конце", — заявил посол.

Он также добавил, что, несмотря на процесс ратификации соглашения по заводу в Верховной раде, компания "Baykar Makina" уже начинает подготовительные работы для начала строительства.

"Конечно, есть некоторые нюансы, связанные с завозом определенного оборудования, но это технические детали. Я надеюсь, что в ближайшие месяцы мы увидим определенный прогресс в этом вопросе", — отметил Боднар.

Напомним, в Кремле обеспокоены тем, что в Украине будут производить турецкие беспилотники "Байрактар". Поэтому там прибегли к очередным угрозам — на этот раз они говорят, что могут "разбомбить" производство летательных аппаратов.

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