Стало известно, когда в Украине начнут строительство первого автобана

Планируется, что автобан будет протяженностью около 280 км.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что первый в Украине автобан от Краковца до Бродов и Ровно начнут строить уже в 2022 году.

Об этом он сказал во время украинско-хорватского бизнес-форума в Киеве, пишет Укринформ.

"Уверен, что уже в следующем году в Украине начнет строиться первый автобан от польской границы, от Краковца, до Львова, дальше на Ровно. Фактически это будет частью дороги в Киев, такой транзит от европейской границы в Киев", — сообщил Шмигаль.

Планируется, что автобан будет около 280 км протяженностью, а время прохождения маршрута прогнозируется уменьшить с 4 часов 20 минут до 2,5 часов. Сообщается, что дорога будет рассчитана на скорость 130 км/ч, а реализация проекта будет проходить в три этапа.

Напомним, во время украинско-хорватского бизнес-форума в Киеве Денис Шмигаль сообщил, что Украина и Хорватия подписали декларацию о европейской перспективе нашей страны.

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