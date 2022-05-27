Стало известно, когда в Украину придет 30-градусная жара

Лето в Украине начнется с теплой погоды – в первые числа июня в южной и восточной части страны будет даже жарко – температура поднимется до 27-33°.

А ближе к выходным, 4-5 июня, жаркой погода будет уже во всех регионах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 1 июня днем на крайнем западе страны местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью 9-15°, на юго-востоке страны 14-19°, днем 21-27°, в южной и восточной части 27-33°.

2 июня в Украине без осадков, 3-4 июня в западных, северных, Винницкой областях, 5-6 июня в Украине, кроме востока и юго-востока, кратковременные дожди, грозы. Температура 2-4 июня ночью 10-16°, днем 24-29°, на юге страны и Закарпатье до 32°, в северо-восточных областях 21-26°, 5-6 июня ночью 13-19°, днем 27-32°, в западных областях 24-29°.

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Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 года будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

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