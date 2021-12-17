Стало известно, когда Верховная Рада приступит к рассмотрению законопроекта о множественном гражданстве

Перед тем в Верховной Раде еще есть ряд дел для решения.

Верховная Рада может рассмотреть президентский законопроект о множественном гражданстве уже в феврале следующего года.

Об этом сообщил Глава ВР Руслан Стефанчук во время итоговой пресс-конференции, пишет Укринформ.

Также читайте В 2021 году Украину покинуло и не вернулось рекордное количество граждан

Стефанчук предположил, что рассмотрение вопроса может начаться уже с февраля следующего года. До этого, по словам спикера, в Верховной Раде еще есть ряд дел для решения.

"Я очень верю, когда уже будут завершены все процессы в комитете, тогда будет обсуждаться, когда он (законопроект – ред.) попадет в зал... Я думаю, что это, может, не будет начало следующего года, но может быть начало следующей сессии, то есть с февраля, потому что есть еще ряд процедур, которые нужно пройти", – сообщил Стефанчук.

Напомним, 1 января Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о множественном гражданстве. Проект закона разработан в связи с решением "о безотлагательных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства".

В свою очередь, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что в законопроекте о множественном гражданстве, который президент Владимир Зеленский внес 1 декабря на рассмотрение Верховной Рады как безотлагательный, нет никаких рисков.

Множественное гражданство для украинцев: кто и как сможет получить несколько паспортов

Читайте также: