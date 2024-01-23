Стало известно, когда вражеские ракеты могут войти в украинское воздушное пространство — мониторинговые каналы

Не пренебрегайте воздушной тревогой.
По предварительной информации отмечены вылеты до 13 бортов Ту-95мс – все курсом 160 (в сторону Каспийского моря).
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Вылет вероятно боевой, а это значит:
- в районе Энгельса они будут скорее всего в 04:30 – 05:30.
- если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около утра или 05:30 – 06:00.
- в районе Каспийского Моря они будут скорее всего в 05:20 – 06:30.
- если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в украинском воздушном пространстве около 06:50 – 08:00.
Время очень приблизительное, с большой погрешностью.
Более точная информация о количестве бортов и их курсе будут ближе к утру.
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