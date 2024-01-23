Стало известно, когда вражеские ракеты могут войти в украинское воздушное пространство — мониторинговые каналы

По предварительной информации отмечены вылеты до 13 бортов Ту-95мс – все курсом 160 (в сторону Каспийского моря).

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Вылет вероятно боевой, а это значит:

в районе Энгельса они будут скорее всего в 04:30 – 05:30.

если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около утра или 05:30 – 06:00.

в районе Каспийского Моря они будут скорее всего в 05:20 – 06:30.

если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в украинском воздушном пространстве около 06:50 – 08:00.

Время очень приблизительное, с большой погрешностью.

Более точная информация о количестве бортов и их курсе будут ближе к утру.

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