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Стало известно, когда вражеские самолеты могут выйти на пусковые рубежи.

Стало известно, когда вражеские самолеты могут выйти на пусковые рубежи.

Пока неизвестно, вылет ли российских самолетов боевой / Фото: ТСН.ua

Время очень приблизительно с большой погрешностью.

Подтверждены вылеты 5 бортов Ту-95мс – все курсом в сторону Каспийского моря.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Вылет вероятно боевой, а это значит:

  • в районе Энгельса они будут скорее всего в 03:40 – 04:10.
  • Если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 04:40 – 05:30.
  • В районе Каспийского моря они будут скорее всего в 04:40 – 06:00.
  • Если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 06:00 – 07:20.

Время – очень приблизительное, с большой погрешностью.

Воздушные Силы ВСУ пока не подтверждают информацию о вылете вражеских самолетов.

Между тем , основной "табун" мопедов приближается к Ивано-Франковской и Львовской областям. Также есть значительная угроза и для Одесской областей. Об этом информируют мониторинговые каналы.

Больше читайте в материале ТСН.ua: Загадочный свист ракеты над Киевом: эксперт объяснил, чем мог атаковать Путин и при чем здесь "удар мести"

Напомним, россияне устроили массированную ракетную атаку по Киеву и области в ночь на 21 марта. Над городом и в районе столицы сбили около 30 российских ракет , в том числе и баллистические. По состоянию на утро 21 марта известно о 13 раненых киевлянах.

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