Стало известно, когда заработает новый закон о мобилизации

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова рассказала, когда вступит в силу новый закон о мобилизации.

Вопрос о принятии нового законопроекта о мобилизации займет несколько недель.

Об этом заместитель министра обороны Наталья Калмыкова рассказала в эфире телемарафона.

По ее словам, принятие новой редакции закона об обновлении процесса мобилизации не затянется надолго.

"Конечно, в этом году (будет принятие – ред.). Это вопрос недель. Имеется в виду не внесение в Верховную Раду. Недели, возможно месяц для начала уже реализации", — рассказала Калмыкова.

На вопрос о подзаконных актах Кабмина, которые должны обеспечить работу закона, заместитель министра обороны ответила так: "Эта работа ведется уже сейчас. Там большой набор подзаконных правовых актов, которые будут нуждаться в изменениях".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Новая редакция законопроекта о мобилизации: что изменилось? Новости от Минобороны | Калмыкова".

Напомним, Калмыкова также рассказала, что новая редакция законопроекта о мобилизации окажется в Верховной Раде в кратчайшие сроки. Он должен пройти определенный путь согласования в правительстве.

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