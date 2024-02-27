Стало известно, когда заработают кабинет призывника и реестр военнообязанных

Электронный кабинет для военных может заработать в Украине уже в середине лета.

Электронный кабинет для военных заработает в Украине через два месяца после принятия закона о мобилизации №10449 – примерно в начале второго квартала этого года. В нем будет возможность, в частности, получить "Сертификат защитника" — выписку из реестра "Оберіг" о военнообязанном.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко для Forbes.

Она отметила, что указанный термин является достаточно коротким для таких инструментов — "можно сказать мгновенным".

Также заместитель министра отметила, что в кабинете будет выгружаться электронный документ с QR-кодом, похожий на COVID-сертификат. Кроме того, готовится функционал, в котором директор предприятия сможет запросить бронирование своих работников.

Кроме того, в кабинете военнообязанного будет возможность обновить данные без посещения территориальных центров комплектации, чтобы их могли использовать ТЦК, что освободит от излишней бюрократии, ксерокопий и т.д.

"Не нужно будет нести кучу документов. Мы сможем получать эти данные в режиме реального времени из других реестров", – отметила чиновница.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский осудил "охоту" ТЦК на военнообязанных на улице и заявил, что на сегодняшний день есть все возможности для осовременивания мобилизационных процессов. Между тем, в январе 2024 года Рада приняла законопроект о цифровизации армии, который предусматривает создание единого электронного реестра военнообязанных. Также на доработке находится проект об изменениях в мобилизации.

Может ли "охота" за мужчинами мобилизационного возраста перейти в онлайн-плоскость — читайте в материале ТСН.ua.

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