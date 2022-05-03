Стало известно, кого еще могут призвать на военную службу в Украине

Стало известно, кого еще могут призвать на военную службу в Украине

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач сообщил, что в настоящее время продолжается призыв тех, кто имеет опыт прохождения военной службы или опыт прохождения учебного собрания во время военного положения.

По его словам, мобилизация в Украине производится в зависимости от потребностей. В случае ее усиления, мобилизовать скорее всего будут не только офицеров, но и сержантов и солдат.

Об этом Горбач сказал во время брифинга.

"Волн мобилизации не было, она у нас одна. В один период мы больше мобилизовали, во второй меньше, сейчас еще меньше мобилизуем. И следующей волны пока не предполагается. Если даже предположить, что она будет, то будут мобилизовать не только офицеров. Все зависит от обстановки, которая на боевых порядках, и от нужды военнослужащих. Возможно это будут офицеры, возможно это будут сержанты, возможно, солдаты", — говорит Горбач.

По его словам, военнообязанных призвали на военную службу по военно-учетным специальностям.

"Они были призваны по военно-учетным специальностям. Те, которые не по прямым, в течение какого-то времени были переобучены. Также мы сейчас призываем тех, кто имеет опыт прохождения военной службы или опыт прохождения учебного собрания во время военного положения", — отметил Горбач.

Он отмечает, что сегодня, по сравнению с 2014 годом, люди более мотивированы, а тех, кто уклоняется от своего долга сейчас мало.

"Это гораздо более мотивированные люди, и происходит это, пожалуй, потому, что сейчас у нас война идет в гораздо больших масштабах, и почти все люди прониклись тем, что нужно защищать государство. Кроме нас этого никто не сделает. Поэтому мотивация ныне на военную службу достаточно высока. Есть действительно лица, уклоняющиеся от этой обязанности, но их мало, и на общую картину это почти не влияет", — подчеркнул Горбач.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что следующий этап мобилизации Украина пока не будет объявлять.

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