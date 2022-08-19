Стало известно, кого Россия собиралась поставить во главе марионеточного правительства Украины после "взятия Киева"

Российские спецслужбы подготовили два марионеточных правительства на случай захвата Киева перед полномасштабным вторжением в Украину.

Среди "кандидатов", которые должны возглавить украинское правительство, были экспрезидент Виктор Янукович и задержанный нардеп Виктор Медведчук.

Об этом пишет The Washington Post.

Отделение ФСБ, известное в РФ как Департамент оперативной информации, в течение многих лет проводило тайные операции, чтобы проникнуть в украинские институции, заплатить пророссийским политикам и предотвратить выход страны из орбиты Москвы. По словам представителей западной разведки, несмотря на большое внимание к Украине, ФСБ либо не смогла понять, насколько ожесточенно Украина будет сопротивляться, либо понимала, но не могла передать такую "неудобную информацию" президенту России Владимиру Путину.

"Офицеры ФСБ были настолько уверены, что захватят власть в Киеве, что в последние дни перед войной провели обустраивая жилье в столице", — пишет издание.

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Из перехваченных СБУ сообщений становится ясно, что офицеры ФСБ уже спрашивали у коллег детали о квартирах и других местах, которые они смогут использовать в качестве безопасных резиденций или баз операций. За несколько дней до полномасштабного вторжения российских военных в Украину информаторам ФСБ приказали покинуть Киев, но оставить ключи от своих резиденций для прибытия российских оперативников.

Число российских агентов ФСБ в Украине значительно увеличилось в период перед вторжением. Так, их численность возросла с примерно 30 офицеров в 2019 году до 160 в преддверии полномасштабного вторжения. За группами росагентов были закреплены регионы Украины и сети "спящих" агентов внутри страны.

ФСБ тесно сотрудничала с известными коллаборационистами и выстроила по меньшей мере два ожидавших своего времени пророссийских правительства. В числе главных союзников ФСБ были бывший президент Украины Виктор Янукович и Виктор Медведчук.

Янукович был во главе группы, собравшейся в Беларуси в начале марта, вероятно, чтобы ворваться в Киев и вернуть власть. Вторая группа, в состав которой входили бывшие члены партии Януковича, собралась на территории южной Украины, захваченной российскими войсками в начале полномасштабной войны.

Несмотря на неоднократные неудачи, руководители ФСБ остаются на своих должностях, а ведомство перегруппировали и отправили офицеров на трехмесячную ротацию в регионах, оккупированных российскими войсками. Пока на Западе не видят никаких признаков того, что Путин уволил руководителей российских шпионских агентств или привлек чиновников к ответственности за неправильные оценки.

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