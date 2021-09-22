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Стало известно, кого расстреляли в Черкассах: детали инцидента

Стало известно, кого расстреляли в Черкассах: детали инцидента

Неизвестный устроил стрельбу в кафе.

Сегодня, 22 сентября, в помещении черкасского кафе "Львовская мастерская шоколада" на улице Байды Вишневецкого произошла стрельба. Во время инцидента погиб мужчина, он умер в больнице.

Местное издание "Про все" пишет, что огнестрельное ранение получил местный бизнесмен Михаил К.

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Как сообщил "Украинской правде" советник министра внутренних дел Антон Геращенко, преступники были одеты в черную форму с надписью "СБУ".

На месте происшествия работает криминалистическая лаборатория, а кафе, где произошла стрельба, и прилегающие дворы, оцеплены полицией.

Автомобиль, которым, вероятно, передвигались киллеры, нашли вскоре после стрельбы на побережье Днепра. Он практически полностью выгорел, сообщили в полиции.

В Черкассах и области ввели в действие оперативный план "Сирена". По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

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