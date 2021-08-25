Стало известно, кто будет исполнять обязанности мэра Кривого Рога до выборов

Стало известно, кто будет исполнять обязанности мэра Кривого Рога до выборов

Главой города мэр будет до следующих выборов, которые состоятся в 2022 году.

В Кривом Роге назначили временно исполняющего обязанности мэра города. Им стал экс-городской голова Юрий Вилкул.

Об этом стало известно в ходе заседания городского совета.

Также читайте Кривой Рог стал первым городом в Украине, где ввели бесплатный проезд в коммунальном транспорте

Кандидатуру бывшего мэра поддержали 32 депутата из 51 присутствующего в сессионном зале. Исполнять обязанности мэра Юрий Вилкул будет до новых выборов, которые состоятся не раньше весны 2022 года.

Отметим, что на должности городского головы Вилкул был уже дважды. В выборах, которые состоялись в конце 2020 года, он участвовать отказался, сославшись на состояние здоровья.

Сейчас же Юрий Вилкул занял место Константина Павлова, тело которого нашли на пороге собственного дома с огнестрельным ранением. В полиции рассматривают три версии произошедшего: убийство, опасное обращение с оружием и самоубийство.

Трасса "Н-23": дорога "Кривой Рог-Никополь" требует ремонта

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку