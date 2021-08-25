Стало известно, кто будет исполнять обязанности мэра Кривого Рога до выборов

Главой города мэр будет до следующих выборов, которые состоятся в 2022 году.
В Кривом Роге назначили временно исполняющего обязанности мэра города. Им стал экс-городской голова Юрий Вилкул.
Об этом стало известно в ходе заседания городского совета.
Кандидатуру бывшего мэра поддержали 32 депутата из 51 присутствующего в сессионном зале. Исполнять обязанности мэра Юрий Вилкул будет до новых выборов, которые состоятся не раньше весны 2022 года.
Отметим, что на должности городского головы Вилкул был уже дважды. В выборах, которые состоялись в конце 2020 года, он участвовать отказался, сославшись на состояние здоровья.
Сейчас же Юрий Вилкул занял место Константина Павлова, тело которого нашли на пороге собственного дома с огнестрельным ранением. В полиции рассматривают три версии произошедшего: убийство, опасное обращение с оружием и самоубийство.