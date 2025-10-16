- Дата публикации
-
Украина
Стало известно, кто будет руководить Одессой после Труханова
Обязанности мэра Одессы перешли к секретарю Игорю Ковалю.
Обязанности городского головы Одессы с 16 октября исполняет секретарь Одесского городского совета Игорь Коваль.
Соответствующее сообщение обнародовано на официальном сайте Одесского городского совета.
В документе указано, что решение принято на основании части второй статьи 42 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», которая предусматривает, что в случае досрочного прекращения полномочий или отсутствия городского головы его обязанности исполняет секретарь городского совета.
Напомним, мэру Одессы Геннадию Труханову прекратили гражданство Украины. Также СБУ опубликовала доказательства наличия российского гражданства у политика.
Как заявила СБУ, по состоянию на сегодняшний день городской голова Одессы Геннадий Труханов является гражданином РФ и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора, который он получил 15 декабря 2015 года, уже после начала агрессии против Украины и временной оккупации Крыма.
Геннадий Труханов отверг информацию о наличии у него российского паспорта и заявил, что намерен судиться из-за прекращения его украинского гражданства.