Стало известно, кто будет руководить Одессой после Труханова

Игорь Коваль

Обязанности городского головы Одессы с 16 октября исполняет секретарь Одесского городского совета Игорь Коваль.

Соответствующее сообщение обнародовано на официальном сайте Одесского городского совета.

В документе указано, что решение принято на основании части второй статьи 42 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», которая предусматривает, что в случае досрочного прекращения полномочий или отсутствия городского головы его обязанности исполняет секретарь городского совета.

Напомним, мэру Одессы Геннадию Труханову прекратили гражданство Украины. Также СБУ опубликовала доказательства наличия российского гражданства у политика.

Как заявила СБУ, по состоянию на сегодняшний день городской голова Одессы Геннадий Труханов является гражданином РФ и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора, который он получил 15 декабря 2015 года, уже после начала агрессии против Украины и временной оккупации Крыма.

Геннадий Труханов отверг информацию о наличии у него российского паспорта и заявил, что намерен судиться из-за прекращения его украинского гражданства.