Стало известно, кто будет выполнять функции центральной МСЭК

По информации в сообщении, институт находится в Днепре.

Функции центральной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) будет выполнять Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности.

Как сообщила пресс-служба министерства, соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Минздраве отметили, что именно на платформе этого института в течение 2024 года формировалась необходимая материально-техническая база, что должно значительно упростить процесс прохождения экспертизы для людей.

Накануне Кабинет министров Украины принял изменения в Положения о медико-социальной экспертизе, позволяющие Минздраву возлагать права и обязанности Центральной МСЭК на предприятие, учреждение или организацию, относящуюся к сфере управления Минздрава.

Напомним, 22 октября президент Украины Владимир Зеленский после заседания Совета по нацбезопасности принял решение о ликвидации МСЭК, которые доработают до 31 декабря, а затем исчезнут. Решение последовало после задержания главы Хмельницкой областной медкомиссии Татьяны Крупы, у которой дома обнаружили 6 млн доларов и заподозрили в неправомерной выгоде.

После этого в СМИ сообщили о почти 50 прокурорах, которые получили инвалидность при Крупе и получали дополнительные средства на пенсии. Впоследствии глава СБУ Василий Малюк отчитался об обнаружении почти 70 фальсифицированных выводов, принятых в МСЭК.

Количество и масштабы коррупционных скандалов с должностными лицами медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) растут. У специалистов со скромными зарплатами правоохранители находили миллионы долларов наличными, дорогие украшения, автомобили. По итогам расследований часто выяснялось, что работники МСЭК владеют роскошной недвижимостью в Украине и за рубежом.

Показательным примером коррупционной круговой поруки в медицинской сфере стала Хмельницкая область. Сначала главу областной МСЭК Татьяну Крупу и ее сына, главу местного Пенсионного фонда, разоблачают на незаконном обогащении. Дальше выясняется, что Крупа оформила инвалидность 49 прокурорам Хмельницкой области. После скандала с прокурорами увольняется по собственному желанию глава Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник, а впоследствии — и генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Напомним, с начала 2024 года Служба безопасности Украины открыла 14 уголовных производств в отношении противоправных действий сотрудников военно-врачебных комиссий (ВВК).

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