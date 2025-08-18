- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 584
- Время на прочтение
- 1 мин
Стало известно, кто четвертая жертва в Харькове: фото
16-летний мальчик стал очередной жертвой утренней вражеской атаки на Харьков. Тело ребенка было обнаружено под завалами.
Обновлено: Уже пять погибших на месте утреннего удара врага по Харькову.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Четвертой жертвой утренней вражеской атаки в Харьков стал 16-летний мальчик.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.
«16-летний мальчик стал четвертой жертвой утренней вражеской атаки на Харьков. Тело ребенка было обнаружено под завалами», — рассказал Синегубов.
Глава Харьковской ОГА отметил, что пять человек в настоящее время считаются пропавшими в результате вражеской атаки в Индустриальном районе Харькова.
«Предварительно люди могут находиться под завалами. Число раненых составило 18 человек, погибли — четыре человека», — сообщил Синегубов.
Поисково-спасательная операция продолжается.
Напомним, под утро в Харькове раздались взрывы — россияне атаковали город «Шахедами». Вражеские дроны попали по жилому многоэтажному дому. Есть жертвы.