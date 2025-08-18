ТСН в социальных сетях

Украина
584
1 мин

Стало известно, кто четвертая жертва в Харькове: фото

16-летний мальчик стал очередной жертвой утренней вражеской атаки на Харьков. Тело ребенка было обнаружено под завалами.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Атака на Харьков 18 августа

Атака на Харьков 18 августа / © Олег Синєгубов

Дополнено новыми материалами

Обновлено: Уже пять погибших на месте утреннего удара врага по Харькову.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Четвертой жертвой утренней вражеской атаки в Харьков стал 16-летний мальчик.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

«16-летний мальчик стал четвертой жертвой утренней вражеской атаки на Харьков. Тело ребенка было обнаружено под завалами», — рассказал Синегубов.

Глава Харьковской ОГА отметил, что пять человек в настоящее время считаются пропавшими в результате вражеской атаки в Индустриальном районе Харькова.

«Предварительно люди могут находиться под завалами. Число раненых составило 18 человек, погибли — четыре человека», — сообщил Синегубов.

Последствия атаки на Харьков 18 августа / © Олег Синєгубов

Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, под утро в Харькове раздались взрывы — россияне атаковали город «Шахедами». Вражеские дроны попали по жилому многоэтажному дому. Есть жертвы.

