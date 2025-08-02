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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Стало известно, кто еще фигурирует в коррупционной схеме, разоблаченной НАБУ и САП

Ранее занимавший должность главы Луганской ОВА Сергей Гайдай предварительно причастен к масштабной коррупционной сделке. Фигурантов разоблачили НАБУ и САП в рамках расследования.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему

НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему

НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему на закупке дронов и средств РЭБ. В частности, речь идет об эксглаве Луганской ОВА Сергее Гайдае.

Об этом сообщают источники «Общественного».

«В заявлении НАБУ и САП говорится о бывшем главе Луганской ОГА, а ныне главе Мукачевской районной государственной администрации», — отметили в сообщении.

Задержание Сергея Гайдая

Задержание Сергея Гайдая

Как сообщали источники " РБК-Украина», в заявлении также идет речь о нардепе Алексее Кузнецове. Этот факт подтвердил и глава фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия. Он заявил, что на время расследования членство народного депутата будет приостановлено.

«Ожидаем судебного разбирательства этого дела в соответствующие сроки. Виновные в коррупционных преступлениях должны понести справедливое наказание независимо от статусов и должностей», — написал он.

Ранее НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию при закупке БПЛА и средств РЭБ. Задержаны 4 человека, в том числе нардеп, чиновники и военные.

Как отмечается, на взятке разоблачены:

  • действующего народного депутата Украины

  • руководителей районной и городской военных гражданских администраций;

  • военнослужащие НГУ

Фигуранты заключали государственные контракты с предприятиями-поставщиками по завышенным ценам. В результате 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды.

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