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- Украина
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Стало известно, кто еще фигурирует в коррупционной схеме, разоблаченной НАБУ и САП
Ранее занимавший должность главы Луганской ОВА Сергей Гайдай предварительно причастен к масштабной коррупционной сделке. Фигурантов разоблачили НАБУ и САП в рамках расследования.
НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему на закупке дронов и средств РЭБ. В частности, речь идет об эксглаве Луганской ОВА Сергее Гайдае.
Об этом сообщают источники «Общественного».
«В заявлении НАБУ и САП говорится о бывшем главе Луганской ОГА, а ныне главе Мукачевской районной государственной администрации», — отметили в сообщении.
Как сообщали источники " РБК-Украина», в заявлении также идет речь о нардепе Алексее Кузнецове. Этот факт подтвердил и глава фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия. Он заявил, что на время расследования членство народного депутата будет приостановлено.
«Ожидаем судебного разбирательства этого дела в соответствующие сроки. Виновные в коррупционных преступлениях должны понести справедливое наказание независимо от статусов и должностей», — написал он.
Ранее НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию при закупке БПЛА и средств РЭБ. Задержаны 4 человека, в том числе нардеп, чиновники и военные.
Как отмечается, на взятке разоблачены:
действующего народного депутата Украины
руководителей районной и городской военных гражданских администраций;
военнослужащие НГУ
Фигуранты заключали государственные контракты с предприятиями-поставщиками по завышенным ценам. В результате 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды.