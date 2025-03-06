Стало известно, кто может уволиться с военной службы в Украине

Военнослужащие могут быть уволены по возрасту, состоянию здоровья, семейным обстоятельствам или другим весомым причинам.

С 18 мая 2024 года в Украине вступили в силу изменения в законодательство о военной службе, мобилизации и военном учете. Новый закон устанавливает четкие основания для увольнения мобилизованных во время действия военного положения.

Соответствующий закон обнародован на сайте Верховной Рады.

Согласно обновленным положениям, военнослужащие могут быть уволены по возрасту, состоянию здоровья, семейным обстоятельствам или другим весомым причинам. В частности, предусмотрено увольнение лиц, которые:

по возрасту - в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе; по состоянию здоровья:

на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии (ВВК) о непригодности к военной службе или о временной непригодности к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев;

в случае установления инвалидности (если военнослужащие не изъявили желания продолжать военную службу);

в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы или ограничения свободы.

в связи с освобождением из плена (если военнослужащие не изъявили желания продолжать военную службу);

в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий - в случае невозможности использования их на службе (для лиц высшего офицерского состава);

в связи с назначением (избранием) на должность или пребыванием в должности судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члена Высшего совета юстиции, члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководителя службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета юстиции, его заместителя, дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам.

военнослужащие, которые были в плену.

К семейным или другим уважительным причинам относятся:

военнослужащие-женщины - в связи с беременностью;

военнослужащие-женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе на срок, указанный в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

жена, если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

на содержании военнослужащего находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов, общая сумма которой превышает сумму выплат за три месяца.

военнослужащие, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй из родителей такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, а также когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда или записью об отце такого ребенка в Книга регистрации рождений составляется на основании части первой статьи 135 Семейного кодекса Украины;

военнослужащие-усыновители, имеющие ребенка (детей), который до усыновления находился (была) сиротой (детьми) или ребенком (детьми), лишенным опеки родителей (родителей) в возрасте до 18 лет, опекунами, попечителями, усыновителями, родителями-воспитателями, попечителями, на содержании которых находится ребенок (дети-сироты) или ребенок (дети), лишенный (лишенных) опеки. опеки родителей, до 18 лет;

воспитание ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет военнослужащим, при отсутствии других лиц, которые обязаны его воспитывать;

содержание военнослужащим совершеннолетнего ребенка, имеющего инвалидность 1 или 2 группы;

воспитание военнослужащим тяжелобольного ребенка, которому не установлена инвалидность, при условии отсутствия у таких лиц других трудоспособных лиц, обязанных по закону их содержать;

потребность в обеспечении постоянного ухода за женой (мужем) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

потребность в уходе за женой (мужем) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей (кисти), стоп (стопы), одного из парных органов, или наличие у жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, детского церебрального паралича или других паралитических синдромов;

необходимость обеспечения постоянного ухода за одним из родителей или родителями его жены (мужа), которые являются инвалидами I или II группы, при условии отсутствия других членов семьи первой или второй степени родства такого лица или если по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения в постоянном уходе нуждаются сами другие члены семьи первой или второй степени родства;

необходимость обеспечения постоянного ухода за членом семьи второй степени родства, который является лицом с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия в семье такого лица других членов семьи первой и второй степени родства или если по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения в постоянном уходе нуждаются сами другие члены семьи первой и второй степени родства;

в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом, признанным судом недееспособным, если над ним не установлена опека (попечительство) других лиц.

Напомним, Кабмин предоставил бронь от мобилизации для новой категории мужчин.

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