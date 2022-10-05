Стало известно, кто может возглавить НБУ после отставки Шевченко

Нацбанк может возглавить бывший глава "Ощадбанка".
Новым главой Национального банка Украины может стать Андрей Пышный – бывший руководитель государственного "Ощадбанка".
Об этом в Telegram сообщил заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады, нардеп Ярослав Железняк.
Пышного могут назначить уже на этой неделе.
"Итак, чтобы долго не думали о сроках и кандидатах: новым главой НБУ станет Андрей Пышный", — написал Железняк.
По словам депутата, кандидатуру Пышного внесут сразу после голосования отставки Кирилла Шевченко в ближайшее время, назначение состоится на этой неделе.
"Подсказка: в день голосования Бюджета в первом чтении", – добавил депутат.
Напомним, глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко 4 октября подал на рассмотрение президенту заявление об отставке. Причиной своей отставки Шевченко указал состояние здоровья.
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