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- Украина
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Стало известно, кто от США встретится с украинской делегацией в Париже
Среди членов делегации также Марк Рубио и Стив Виткофф.
Генерал Кит Келлог, специальный представитель президента США по Украине, присоединится к переговорам в Париже.
Об этом в X написала журналистка Daily Caller Реган Риз.
"Об их поездке в Париж сегодня вечером для украинско-российских мирных переговоров, сообщает чиновник администрации", - написали журналистка.
Ранее стало известно, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров прибыли во Францию. Там они встретятся с представителями США, Германии, Франции и Великобритании.