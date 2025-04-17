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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
147
Время на прочтение
1 мин

Стало известно, кто от США встретится с украинской делегацией в Париже

Среди членов делегации также Марк Рубио и Стив Виткофф.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Флаги США и Украины

Флаги США и Украины / © Associated Press

Генерал Кит Келлог, специальный представитель президента США по Украине, присоединится к переговорам в Париже.

Об этом в X написала журналистка Daily Caller Реган Риз.

"Об их поездке в Париж сегодня вечером для украинско-российских мирных переговоров, сообщает чиновник администрации", - написали журналистка.

Ранее стало известно, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров прибыли во Францию. Там они встретятся с представителями США, Германии, Франции и Великобритании.

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Дата публикации
Количество просмотров
147
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