Стало известно, кто от США встретится с украинской делегацией в Париже

Флаги США и Украины / © Associated Press

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Генерал Кит Келлог, специальный представитель президента США по Украине, присоединится к переговорам в Париже.

Об этом в X написала журналистка Daily Caller Реган Риз.

"Об их поездке в Париж сегодня вечером для украинско-российских мирных переговоров, сообщает чиновник администрации", - написали журналистка.

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Ранее стало известно, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров прибыли во Францию. Там они встретятся с представителями США, Германии, Франции и Великобритании.