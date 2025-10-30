ТСН в социальных сетях

Стало известно, кто погиб от российского удара по Славянской ТЭС

Российские оккупанты ударили по Славянской ТЭС, оборвав жизни двух работников.

В результате российского авиаудара по Славянской ТЭС в Донецкой области погибли двое энергетиков

В результате российского авиаудара по Славянской ТЭС в Донецкой области погибли двое энергетиков

В результате российского авиаударапо Славянской ТЭС в Донецкой области погибли двое энергетиков — Сергей Дяченко и Михаил Григорьев, еще пятеро работников станции получили ранения.

Об этом сообщили в Минэнерго.

«Вражеский авиаудар оборвал жизнь двух наших коллег-энергетиков в Донецкой области. Несколько часов назад российские террористы нанесли удар управляемой авиабомбой по территории Славянской ТЭЦ. К сожалению, в результате коварной атаки оборвалась жизнь наших коллег Сергея Дяченко и Михаила Григорьева. Еще пятеро работников станции получили ранения», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что в результате атаки было повреждено оборудование инженерно-лабораторного корпуса.

«Россия продолжает сознательный террор против мирного населения и объектов инфраструктуры, цинично бьет по тем, кто несет свет», — добавили в Министерстве энергетики Украины.

Напомним, 30 октября российские войска атаковали Славянскую ТЭС в Донецкой области управляемыми авиабомбами, что привело к гибели двух человек и ранению других работников. Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот удар сознательным террором против энергетической инфраструктуры

Кроме того, утром этого же дня, оккупанты нанесли два удара по Славянску с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО).

