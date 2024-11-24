Чтобы в очередной раз не оказалась вся правда о "восстановлении" уничтоженных российскими бомбардировками украинских городов, местные коллаборанты на ТОТ прибегли к замысловатой схеме.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Поскольку от выделенных в кремле средств на восстановление Мариуполя остался нолик (их успешно разграбили местные гауляйтеры и коллаборанты в первые же дни), денег на выплату зарплат строителям нет. А работников увезли из всех самых отдаленных регионов РФ, мол – поставим на ноги так называемые новые регионы (читай – разрушенные успешные украинские города российскими террористами) нашей дружной поддержкой. В результате гастарбайтеры остались без копейки даже на существование и между ними назревал бунт.

Поэтому кремлевские муртады падки к деньгам нашли способ выкрутиться. Во временно оккупированном Мариуполе несколько десятков "отстроенных" квартир отдали работникам из Средней Азии. А владельцы разрушенных домов уже третью зиму остаются без крова.

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Напомним, в временно оккупированный Мариуполь привезли российских беженцев из Курской области. Их размещают в домах, ранее принадлежавших местным жителям, но были отобраны оккупантами после того, как мариупольцы были вынуждены покинуть город из-за войны.

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