Стало известно, кто причастен к кибератаке на государственные реестры Минюста

Минюст отмечает, что кибератака не повлияла на работу других информационных систем государства.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на государственные реестры Министерства юстиции и установила, что к ней причастна хакерская группировка, связанная с главным разведывательным управлением генштаба вооруженных сил (более известно как ГРУ).

Об этом сообщил и.о. руководителя Департамента кибербезопасности СБУ Владимир Карастелев во время совместного брифинга с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министром юстиции Ольгой Стефанишиной, передает ТСН.ua.

"С первых минут Департамент кибербезопасности СБУ выехал на место и непосредственно включился в работу по локализации кибератаки. В целом работаем по трем направлениям: отражение нападения, восстановление трудоспособности инфраструктуры, а также документирование этого военного преступления. Основной версией, которую рассматривает СБУ, является то, что за этой кибератакой стоят российские спецслужбы, в частности хакерское группировку игру гш зс рф", – отметил Владимир Карастелев.

По словам руководителя Департамента кибербезопасности, уголовное производство расследуется, в том числе, и по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

СБУ на постоянной основе предоставляет рекомендации и техническую помощь по запросам соответствующих учреждений и органов.

Как сообщила Ольга Стефанишина, деятельность государственных реестров, которые администрируются Минюстом, приостановлена, продолжаются работы по их восстановлению. Все данные, которые содержались в реестрах, сохранены и также будут восстановлены.

Кроме того, Минюст отмечает, что кибератака не отразилась на работе других информационных систем государства.

Напомним, в Украине 19 декабря произошла самая масштабная кибератака на государственные реестры за последнее время – россияне предприняли попытку нарушить работу критически важной инфраструктуры государства. В результате атаки временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции Украины.

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