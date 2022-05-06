Стало известно, кто привез Анджелину Джоли в Украину: "Наша история с ней только начинается"

Стало известно, кто привез Анджелину Джоли в Украину: "Наша история с ней только начинается"

Приезд голливудской актрисы Анджелины Джоли на запад Украины стал настоящей сенсацией.

Несмотря на то, что артистка является послом доброй воли ООН по делам беженцев, в Организации отметили, что ее визит в Украину – ее личная инициатива, и ООН здесь ни при чем.

Но как рассказала у себя на Facebook-странице советница по вопросам коммуникаций главы Офиса президента Дарья Заливная, в Украину Джоли привез глава Офиса президента Андрей Ермак.

Анджелина Джоли / t.me/LeshchenkoS

"Наконец-то уже официально могу вам признаться, кто на самом деле стоит за приездом Анджелины Джоли в Украину. И у кого есть ее телефонный номер. Для протокола: о "Львовских круассанах" он не просил. Как говорят на Галичине, так сі стало. Это уже далеко не первый зум Андрея Ермака и Анджелины Джоли", – рассказала Заливная.

Наконец-то официально могу вам признаться, кто на самом деле стоит за приездом Анджелины Джоли в Украину. И у кого есть ее... Опубликовано Дашей Зарывной Четверг, 5 мая 2022 г.

Она также заинтриговала, что история с Анджелиной Джоли для Украины только начинается. Но не уточнила, о чем говорится: "Скоро сами все увидите. PS: Умная, глубокая, очень смелая и сильная женщина. Благодарны за поддержку Украины", — отметила Заливная.

Анджелина Джоли во "Львовских круассанах"

Напомним, что неделю назад голливудская актриса Анджелина Джоли приехала на запад Украины, а именно во Львов. Там артистка в районе Сыхова зашла в кафе, после чего посетила львовский железнодорожный вокзал. Актриса встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска и пообщалась с ними лично. Кроме того, Джоли посетила волонтеров, психологов и врачей на вокзале. Также звезда навестила в больнице детей, пострадавших от ракетного удара военных РФ по вокзалу в Краматорске.

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