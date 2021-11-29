Стало известно, кто стрелял в патрульного на охоте: подробности гибели правоохранителя в Черниговской области

Стало известно, кто стрелял в патрульного на охоте: подробности гибели правоохранителя в Черниговской области

В полицейского случайно попал сотрудник ГСЧС.

В Черниговской области во время охоты был ранен мужчина, который оказался сотрудником патрульной полиции. Он скончался в больнице.

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Стало известно, кто произвел тот роковой выстрел. Об этом сообщает "Суспільне".

39-летним охотником, который на охоте случайно попал в 37-летнего инспектора отдела реагирования патрульной полиции, оказался начальник Черниговского районного управления ГУ ГСЧС Украины Игорь Довгопол.

Трагическое событие произошло 28 ноября вблизи села Травневое Городнянской территориальной громады. Во время охоты охотник не убедился в безопасности для выстрела и случайно попал в голову из ружья сотруднику патрульной полиции, который вместе с ним был на охоте.

От полученного ранения потерпевший скончался в реанимации областной больницы.

Следствие по этому делу ведется специалистами ДБР.

Напомним, что в больнице скончался полицейский Черниговского районного управления полиции, в которого случайно попали на охоте.