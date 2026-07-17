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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
813
Время на прочтение
1 мин

Стало известно, кто возглавит МИД: в украинской дипломатии готовятся масштабные кадровые изменения

Советник президента Дмитрий Литвин назвал имя нового исполняющего обязанности министра иностранных дел и отметил, что в самом ведомстве обновят команду заместителей.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Министерство иностранных дел Украины

Министерство иностранных дел Украины

Андрей Сибига станет исполняющим обязанности министра иностранных дел Украины.

Об этом сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин в общении с журналистами.

Также, по словам Литвина, в МИДе планируются изменения среди заместителей министра.

Теперь интригой остается только то, кто же возглавит Министерство обороны Украины.

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел первое рабочее совещание с новым премьер-министром Сергеем Корецким. Кроме обсуждения кандидатур на замену Михаилу Федорову, ключевыми темами встречи стали кадровые решения в дипломатическом и оборонном ведомствах, а также подготовка страны к холодам.

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Дата публикации
Количество просмотров
813
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