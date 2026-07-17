- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 813
- Время на прочтение
- 1 мин
Стало известно, кто возглавит МИД: в украинской дипломатии готовятся масштабные кадровые изменения
Советник президента Дмитрий Литвин назвал имя нового исполняющего обязанности министра иностранных дел и отметил, что в самом ведомстве обновят команду заместителей.
Андрей Сибига станет исполняющим обязанности министра иностранных дел Украины.
Об этом сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин в общении с журналистами.
Также, по словам Литвина, в МИДе планируются изменения среди заместителей министра.
Теперь интригой остается только то, кто же возглавит Министерство обороны Украины.
Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел первое рабочее совещание с новым премьер-министром Сергеем Корецким. Кроме обсуждения кандидатур на замену Михаилу Федорову, ключевыми темами встречи стали кадровые решения в дипломатическом и оборонном ведомствах, а также подготовка страны к холодам.