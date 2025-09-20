ТСН в социальных сетях

Украина
377
1 мин

Стало известно, куда именно попали российские оккупанты в Днепре

Захватчики атаковали гражданскую инфраструктуру Днепра, попав в склады сети супермаркетов АТБ.

Светлана Несчетная
Дым от пожара на складах сети АТБ в Днепре

Дым от пожара на складах сети АТБ в Днепре / © Днепр Оперативный

Российские оккупанты нанесли удар по складам сети АТБ в Днепре: именно этот пожар наблюдали горожане.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».

«Рашисты нанесли удар по складам сети АТБ: именно этот пожар наблюдали горожане. Никаких военных объектов — только гражданская инфраструктура», — говорится в сообщении.

Напомним, в результате российской массированной атаки на Днепр пострадали 30 человек. С низ 12 находятся в больнице, остальные будут приходить в себя дома. В тяжелом состоянии 55-летний мужчина. У него ожоги 70% тела. За его жизнь сражаются медики.

В настоящее время идет ликвидация последствий. Все экстренные службы рядом с людьми.

