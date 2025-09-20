- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 377
- Время на прочтение
- 1 мин
Стало известно, куда именно попали российские оккупанты в Днепре
Захватчики атаковали гражданскую инфраструктуру Днепра, попав в склады сети супермаркетов АТБ.
Российские оккупанты нанесли удар по складам сети АТБ в Днепре: именно этот пожар наблюдали горожане.
Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».
«Рашисты нанесли удар по складам сети АТБ: именно этот пожар наблюдали горожане. Никаких военных объектов — только гражданская инфраструктура», — говорится в сообщении.
Напомним, в результате российской массированной атаки на Днепр пострадали 30 человек. С низ 12 находятся в больнице, остальные будут приходить в себя дома. В тяжелом состоянии 55-летний мужчина. У него ожоги 70% тела. За его жизнь сражаются медики.
В настоящее время идет ликвидация последствий. Все экстренные службы рядом с людьми.