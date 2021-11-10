Стало известно, могут ли украинцы путешествовать в Польшу после обновления списка ЕС

Стало известно, могут ли украинцы путешествовать в Польшу после обновления списка ЕС

Есть правила, чтобы въехать и избежать обязательного карантина в Польше.

Украину 9 ноября Европейский союз официально исключил из "зеленого списка" стран из-за ухудшения ситуации с COVID-19. На сегодняшний день несколько стран уже объявили о разрешении пересечения границы для вакцинированных украинцев. К этому списку присоединилась и Польша.

Об этом свидетельствует информация на сайте МИД.

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"С 09.09.2021 г. граждан Украины добавлен в категорию лиц, которым разрешен въезд на территорию Республики Польша. В том числе с целью туризма", — говорится в сообщении.

По прибытии в Польшу граждане должны пройти 10-дневный карантин, который может быть сокращен, в случае наличия отрицательного результата теста на SARS-Cov-2, выполненного не ранее 7-дневного периода с момента въезда на территорию Польши. Эта норма касается также детей, пересекающих границу в соседнюю страну.

Завершением карантина считается наличие в телеинформационной системе, внесенной диагностической лабораторией, записи об отрицательном результате теста.

Впрочем, избежать обязательного карантина после пересечения границы могут лица, которые:

прошли полный курс вакцинации, и прошло 14 дней после получения последней дозы вакцины (считая со дня, следующего за днем прививки), а прохождение вакцинации подтверждено цифровым сертификатом COVID ЕС или другим документом на польском или английском языке, подтверждающим прививку вакциной, разрешенной (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson&Jonson);

являются детьми до 12 лет, которые путешествуют на попечении взрослых, привитых против COVID-19;

поправились не раньше чем за 6 месяцев до дня въеда в Польшу. Такие лица должны предъявить документ, подтверждающий факт заболевания, на польском или английском языке, например европейский цифровой сертификат COVID;

водители и члены экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, инспекторы морской администрации,

учащиеся + сопровождающее лицо, студенты, слушатели, соискатели последипломного образования, докторанты, дипломаты, медики, работники на сельскохозяйственных предприятиях,

спортсмены + тренеры, врачи, физиотерапевты, судьи, аккредитованные журналисты, въезжающие в Польшу с целью участия в спортивных мероприятиях,

лица, имеющие разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена ЕС + членов их семей, въезжающих в Польшу с целью транзита по ее территории.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, Евросоюз официально изъял Украину из "зеленого списка" безопасных для путешествий стран из-за ухудшения с заболеваемостью коронавирусом. О том, смогут ли теперь украинцы попасть в Европейский Союз – читайте по этой ссылке.

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