Стало известно, насколько хватит запасов продовольствия в Украине

В частности, запасов пшеницы хватит на два года, запасов подсолнечного масла – на пять лет, а кукурузы – по крайней мере, на 1,5 года.

Министр аграрной политики продовольствия Украины Роман Лещенко заверил, что ситуация с обеспечением продовольствием остается контролируемой.

Об этом он заявил на брифинге 17 марта.

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"С точки зрения обеспечения продовольствием Украинны у нас ситуация полностью контролируема", — отметил Лещенко.

По его словам, в настоящее время в Украине сформирован достаточный запас продовольствия. Так, в частности, запасов пшеницы хватит на два года, запасов подсолнечного масла – на пять лет, а кукурузы – по крайней мере, на 1,5 года.

Глава Минагрополитики подчеркнул, что украинские торговые сети также полностью обеспечены пищевыми продуктами социального значения в тех регионах, где можно осуществлять поставки.

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