Стало известно о состоянии близнецов, потерявших родителей в смертельной аварии под Харьковом

Дети идут на поправку.
Состояние близнецов, потерявших родителей в ДТП на кольцевой Харькова 12 января, имеет положительную динамику.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковского городского совета.
"Состояние детей имеет положительную динамику. Девочка чувствует себя удовлетворительно, она контактна. Решается вопрос о ее переводе в детское травматологическое отделение городской клинической больницы №17. Мальчику тоже лучше, но пока его состояние такое же стабильно тяжелое, и он находится на аппарате искусственной вентиляции легких", — отметила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.
Как сообщалось, смертельная авария произошла в Мелитополе. По предварительной информации, легковушка на большой скорости вогналась в дерево около часа ночи. Удар был такой силы, что автомобиль буквально разорвало пополам. Находившиеся в салоне мужчина и женщина от полученных травм погибли.
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