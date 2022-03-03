Стало известно о состоянии пенсионера, которого в автомобиле переехал танк оккупантов в Киеве

Мужчина не получил серьезных травм, поэтому идет на поправку.

Украинский писатель Любко Дереш побывал как волонтер в Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи, где находится мужчина, которого переехал танк оккупантов на Оболони в Киеве.

Об этом он сообщил в Сети.

"В реанимации лежит пожилой мужчина, на которого наехал танк на Оболони. Он идет на улучшение и в бодром настроении", – написал Любко Дереш.

Он добавил, что в КНП "Киевская Городская Клиническая Больница Скорой Медицинской Помощи" сейчас достаточно волонтеров, она обеспечивается продуктами и расходными материалами от многочисленных граждан и организаций.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 9000 человек (погибшие и раненые),

танков ‒ 217 ед,

ББМ – 900 ед,

артиллерийских систем – 90,

РСЗО — 42,

средства ПВО – 11,

самолетов – 30 ед (информация уточняется),

вертолетов – 31 ед (информация уточняется);

автомобильной техники — 374,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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Россия наносит удары по гражданскому населению: