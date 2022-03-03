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Стало известно о состоянии пенсионера, которого в автомобиле переехал танк оккупантов в Киеве

Стало известно о состоянии пенсионера, которого в автомобиле переехал танк оккупантов в Киеве

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Стало известно о состоянии пенсионера, которого в автомобиле переехал танк оккупантов в Киеве

Фото: Александр Краковский_Facebook

Мужчина не получил серьезных травм, поэтому идет на поправку.

Украинский писатель Любко Дереш побывал как волонтер в Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи, где находится мужчина, которого переехал танк оккупантов на Оболони в Киеве.

Об этом он сообщил в Сети.

"В реанимации лежит пожилой мужчина, на которого наехал танк на Оболони. Он идет на улучшение и в бодром настроении", – написал Любко Дереш.

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Он добавил, что в КНП "Киевская Городская Клиническая Больница Скорой Медицинской Помощи" сейчас достаточно волонтеров, она обеспечивается продуктами и расходными материалами от многочисленных граждан и организаций.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 9000 человек (погибшие и раненые),
  • танков ‒ 217 ед,
  • ББМ – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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