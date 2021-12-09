Стало известно о состоянии женщины из Харькова, задушившей 2-летнего сына и выбросившейся из окна

Стало известно о состоянии женщины из Харькова, задушившей 2-летнего сына и выбросившейся из окна

Сейчас женщина находится в реанимации.

В Харькове в больнице в реанимационном отделении находится 36-летняя женщина, которая задушила своего 2-летнего сына, а затем пыталась совершить суицид.

Об этом сообщает "Редпост. Новости Харькова".

36-летняя мать задушенного двухлетнего ребенка проходит лечение в медицинском учреждении в Харькове. Она также находится под стражей.

В результате падения женщина получила разные травмы, в частности, переломы ребер и нестабильный перелом костей таза. Медики говорят, что угрозы ее жизни нет.

Харьковчанка рассказала следователям, что совершила убийство и попытку самоубийства после того, как узнала, что неизлечимо больна. Также женщина отказалась от предоставления показаний, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины.

Напомним, что в Харькове женщина, которая задушила собственного сына, а после этого прыгнула из окна 4 этажа и выжила, рассказала мотивы своего поступка.

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