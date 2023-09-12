Стало известно об успехах ВСУ на Таврическом направлении: подробности

В целом, за прошедшие сутки враг 19 раз атаковал наши позиции и совершил 763 обстрела, нанес 1 ракетный и 12 авиаударов.

Об этом в социальных сетях сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1255 огневых задач.

За последние сутки потери врага составили 359 человек (безвозвратные – 102, раненые – 257).

Уничтожены 24 единицы военной техники противника. В частности, 2 артиллерийские системы и минометы, 2 РСЗО, 14 БпЛА, 3 единицы автомобильной техники и 3 единицы специальной техники.

Также были уничтожены 7 складов боеприпасов врага.

К слову, как сообщили в Разведуправлении Минобороны США, недавние успехи ВСУ позволяют предположить, что украинские войска прорвут оставшиеся линии обороны врага до конца 2023 года, хотя это будет и крайне сложно.

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