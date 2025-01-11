Стало известно, обязана ли Украина защитить Данию в случае нападения США.

Российские СМИ распространили ложную информацию, что Украина якобы будет обязана защитить Данию в случае нападения США на Гренландию.

Этот фейк опроверг Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Согласно этим слухам, подписанное 23 февраля 2024 года соглашение по безопасности якобы обязывает Украину вступить в военные действия в случае нападения США. На самом деле соглашение касается только защиты Украины от российской агрессии и содействия в укреплении оборонных возможностей Украины, а не обязанности Киева защищать Данию от вооруженного нападения США. В документе указано, что "Дания будет продолжать прилагать усилия для улучшения способности Сил безопасности и обороны Украины защищаться от российской агрессии сейчас, а также сдерживать дальнейшую агрессию в будущем и усиливать совместимость со стандартами НАТО".

"Также в нем есть пункт о том, что "Украина обеспечит, чтобы военная помощь Дании применялась исключительно для самообороны Украины", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Дональд Трамп заявлял, что "приобретение" Гренландии является важной необходимостью для США, подчеркивая, что контроль над островом имеет большое значение для национальной безопасности и глобальной свободы. В 2019 году он предложил Дании купить Гренландию, но получил отказ.

В декабре 2024 года Дональд Трамп заявил, что "владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью". Трамп угрожает забрать Панамский канал и купить Гренландию для национальной безопасности США. Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что намерена поговорить с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом на фоне его заявлений о желании взять под контроль Гренландию.

В то же время остров Гренландия отказывается от статуса части США или Дании, стремясь обрести независимость и самостоятельно определять свою политическую судьбу.

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