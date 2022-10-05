Стало известно, откуда Россия атаковала Белую Церковь дронами-камикадзе и сколько их удалось сбить

В ночь на 5 октября российские военные нанесли удар дронами-камикадзе по городу Белая Церковь Киевской области.

Оккупанты выпустили БПЛА по Белой Церкви с юга Украины.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, примерно 12 дронов атаковали город с юга Украины.

"Шесть были сбиты: 3 — зенитно-ракетными войсками на юге, а еще 3 — авиацией воздушных сил", — рассказал Юрий Игнат.

Он добавил, что таким образом РФ ищет слабые места в противовоздушной обороне Украины.

"Их нужно сбивать всеми имеющимися средствами", — добавил он.

Напомним, Россия использовала дроны Shahed-136. Зафиксировано шесть попаданий и взрывов. В результате вражеского удара пострадал один человек. Кроме того, получила повреждения инфраструктура города.

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