Стало известно, отменят ли в Украине мобилизацию и военное положение после 9 мая

Продолжат ли в Украине мобилизацию / © ТСН.ua

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Верховная Рада продолжит мобилизацию и военное положение в мае.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в программе «Є розмова» на YouTube-канале «Укринформа».

«ВР продолжит мобилизацию и военное положение, поскольку война еще не завершена, война продолжается», — сказал спикер ВР.

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Напомним, Верховная Рада 15 января продлила действие режима военного положения и всеобщую мобилизацию в Украине до 9 мая 2025 года. Это было уже 14-е голосование за режим военного положения в Украине.