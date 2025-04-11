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Стало известно, отменят ли в Украине мобилизацию и военное положение после 9 мая
По словам Руслана Стефанчука, народные депутаты продолжат мобилизацию и военное положение, ведь война еще не завершена.
Верховная Рада продолжит мобилизацию и военное положение в мае.
Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в программе «Є розмова» на YouTube-канале «Укринформа».
«ВР продолжит мобилизацию и военное положение, поскольку война еще не завершена, война продолжается», — сказал спикер ВР.
Напомним, Верховная Рада 15 января продлила действие режима военного положения и всеобщую мобилизацию в Украине до 9 мая 2025 года. Это было уже 14-е голосование за режим военного положения в Украине.