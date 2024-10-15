Стало известно отношение украинцев к созданию объединенной Православной церкви: результаты опроса

В Украине действуют две большие православные церкви, и многие украинские желают их объединения под руководством предстоятеля ПЦУ митрополита Эпифания.

Об этом говорится в свежем соцопросе Киевского международного института социологии (КМИС), который проводился 20 сентября — 3 октября 2024 среди 2004 респондентов.

Согласно опросу, 70% украинцев идентифицируют себя как православные. Среди них 56% принадлежат Православной церкви Украины (ВТО), что составляет 81% от всех православных в стране.

Кроме того, 7% респондентов не указали конкретную церковь, а 6% являются сторонниками Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Среди опрошенных также 12% атеистов и 7% отметили свою принадлежность Украинской греко-католической церкви (УГКЦ). Другие варианты выбрали менее 3% респондентов.

Согласно опросу, 61% украинцев поддерживают идею существования одной православной церкви в Украине. Только 16% выражают противоположное мнение, а 20% не имеют определенной позиции по этому вопросу.

Среди вариантов объединения больше голосов получает идея о том, что иерархи и священники Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) могут присоединиться к Православной церкви Украины (ПЦУ) и стать ее частью. В общей сложности 71% респондентов высказали свое мнение по этому вопросу, из которых 78% поддерживают этот подход. В пересчете на все население это составляет 55%.

При этом большинство считает, что такое присоединение возможно только для представителей УПЦ МП, которые не имеют связей с Россией. Эту позицию поддерживают 47% всех опрошенных и 66% среди определившихся с мнением.

Вариант, согласно которому все иерархи и священники УПЦ МП автоматически становятся частью ПЦУ, поддержали всего 8% респондентов.

Что касается возможного главы единой Православной церкви, 50% опрошенных хотели бы видеть на этом посту Эпифания, а среди определившихся этот показатель повышается до 76%. Другие кандидаты включают другого украинского иерарха (8% среди всех респондентов и 12% среди определившихся), Онуфрия (6% и 9% соответственно) и иностранного иерарха (2% и 3%). Около трети респондентов не имеют сложившейся позиции или им безразличны.

Напомним, 20 августа Верховная Рада приняла законопроект №8371, регулирующий деятельность религиозных организаций с руководящими центрами в России. Этот закон может привести к прекращению деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

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