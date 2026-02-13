Стало известно, почему мужчины зарабатывают больше женщин - научное объяснение

Деньги / © Pixabay

Различия в зарплатах между мужчинами и женщинами почти полностью объясняются материнством. Исследования показывают, что без влияния рождения и воспитания детей гендерный разрыв в доходах практически исчезает.

Об этом пишет издание The Economist.

Такие результаты стали известны с помощью нового научного исследования исследователей Лондонской школы экономики под руководством Камилль Ландаис. Кроме того, результаты также подтверждают предыдущие выводы нобелевского лауреата Клавдии Голдин из Гарвардского университета.

Как сообщается, многолетние наблюдения за зарплатами мужчин и женщин показывают, что основным фактором гендерного разрыва является материнство. Ученый Клавдия Голдин, которая получила Нобелевскую премию в 2023 году, доказала: именно рождение и уход за детьми объясняют большинство разницы в доходах.

Новые исследования опираются на данные из Швеции, Дании и Норвегии, где были объединены медицинские карты женщин с информацией о доходах. Это позволило ученым сравнить зарплаты женщин, которые стали матерями, и тех, кто не имел детей, в частности женщин, проходивших экстракорпоральное оплодотворение (IVF). На ранних этапах карьеры матери зарабатывали значительно меньше, но через 10-15 лет разрыв в доходах уменьшался, а некоторые матери даже получали небольшой «премиум».

Особое исследование касалось женщин с синдромом Майера-Рокитанского-Кюстера-Гаузера (MRKH), которые рождаются без матки. Они знали с детства, что не смогут иметь детей. Исследование показало: на ранних этапах жизни их доходы практически не отличались от доходов мужчин и женщин без MRKH. В 30-40 лет, когда у обычных женщин появляется разрыв в зарплатах с мужчинами, женщины с MRKH следуют почти идентичной доходной траектории мужчин.

Вывод исследования четкий: если убрать материнство и любые решения женщин, связанные с ожиданием детей, гендерный разрыв в доходах практически исчезает. Это подтверждает, что основным фактором неравенства остается именно рождение и воспитание детей, а не различия в способностях или образовании женщин.

Исследование Ландаис и коллег демонстрирует четкий способ изолировать влияние материнства от других характеристик женщин и изучить его влияние на доходы, по крайней мере в современных экономических условиях.

