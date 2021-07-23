Стало известно, почему под Ровно появились лужи розового цвета: есть ли угроза для людей (фото)

Стало известно, почему под Ровно появились лужи розового цвета: есть ли угроза для людей (фото)

Жидкость, которую разлили в Ровенской области оказалась препаратом для борьбы с вредителями.

Причиной появления розовых луж в поле под Ровно могут быть агрохимикаты для сельскохозяйственной обработки земель.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции.

Как говорится в сообщении, на месте происшествия работали эксперты Полесского округа Госэкоинспекции совместно с представителями ГСЧС и Гидрометеорологической службы Украины.

По предварительным данным, лужи розового цвета появились из-за агрохимикатов для обработки земли. Однако точный ответ экологи смогут дать после исследования.

В ГСЧС Украины уточнили, что жидкость, которая была обнаружена в Ровенской области — это Префект, сертифицированный в Украине препарат для борьбы с вредителями. Действие препарата направлено на яйца и личинки вредителей, которые погибают после опрыскивания

"Также эксперты провели обследование атмосферного воздуха вокруг участка от села Колоденки в село Мятин Ровенского района, где было замечено разлив розовой жидкости и установили, что содержания опасных веществ в воздухе нет. Исследования проводились на выявление в атмосферном воздухе диоксида серы — 0,003 мг/м3 (ПДК — 0,5 мг/м3); диоксида азота 0,010 мг/м3 (ПДК — 0,2 мг/м3); оксида азота 0,010 мг/м3 (ПДК — 0,4 мг/м3). Угрозы для людей нет", — говорится в сообщении.

Напомним, в поле возле Ровно появилась вода из розовой окраской. Известно, что спасателям позвонил житель села Колоденка и сообщил о лужи странного цвета.

Также на химическом заводе "Ривнеазот", что вблизи Ровно, во вторник, 20 июля произошла авария. Из-за этого над предприятием поднялась ярко оранжевая туча, что напугало местных жителей.

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