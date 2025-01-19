Стало известно, почему зимы в Украине стали теплыми и куда делся снег

Из-за дефицита снега в Украине страдают не только природа, но и экономика, в частности зимний туризм.

В Украине 19 января отмечают День снега, но из-за глобального потепления снег стал редкостью.

Об этом пишет Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

В последние десятилетия снег стал дефицитным, и это имеет серьезные последствия не только для зимних развлечений, но и для экосистемы страны.

Изменения в климате, в частности глобальное потепление, приводят к тому, что зимы в Украине стали значительно теплее. За последние 60 лет температура в Украине выросла гораздо быстрее, чем в мире в целом. Например, в Киеве последние три года не была зафиксирована настоящая зимняя температура, а температура во время зимних месяцев постоянно превышает 0 °C.

Это потепление происходит прежде всего зимой, что делает погоду менее предсказуемой. Заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института, Светлана Краковская, отмечает, что рост температуры в Украине происходит быстрее всего именно в зимний период.

Отсутствие снега имеет много отрицательных последствий для природы. Снег является важным источником влаги для почвы, поэтому его дефицит приводит к ухудшению урожайности. Кроме того, снег защищает растения от сильных морозов и без него корневая система растений может быть повреждена. В горных районах, в частности в Карпатах, это чревато лесами.

Также отсутствие снега усугубляет условия для диких животных. Без снега они становятся более уязвимыми к хищникам и испытывают трудности с зимовкой, поскольку снег обеспечивает теплоизоляцию для грунтов. Отсутствие снежного покрова может привести к эрозии почв и снижению их плодородия.

Кроме экологических проблем, изменения климата имеют также экономические последствия. Зимний туризм, особенно в горных регионах, зависит от снега. Отсутствие снега приводит к понижению доходов от зимних видов спорта и туризма.

На международном уровне ВМО и ЮНЕСКО объявили 2025 год Годом криосферы, чтобы повысить осведомленность о важности снега, ледников и льда для климатической системы планеты.

Сохранение климата важно для сохранения снега и экосистем, поэтому важно делать все возможное для уменьшения изменений климата и сохранения природных ресурсов.

Напомним, зима 2024-2025 в Украине ожидается достаточно теплая, но возможны заливы арктического холода.

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