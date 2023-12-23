Стало известно, прекратят ли польские перевозчики блокаду границы на праздники

Польские перевозчики, продолжающие блокаду украинской границы, не будут прекращать митинг на рождественские праздники.

Об этом сообщила организатор забастовки перевозчиков в Дорогуске Эдита Озигала, передает Укринформ.

Она рассказала, что протестующие проведут праздники на блокаде границы. Следовательно, они уже расписали соответствующий график дежурств.

"Пока мы не достигнем реального консенсуса, мы здесь будем и дальше", — заявила Озыгала.

В то же время, министр Климчак говорит, что для решения проблемы на границе нужно пересмотреть торговое соглашение между Украиной и ЕС.

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"С нашей стороны есть твердый вывод, что мы должны исправить, изменить действующее соглашение по торговле между ЕЕ и Украиной. Украинская сторона наконец-то согласилась на переговоры на эту тему. До этого такого согласия не было", — отметил Климчак.

Среди основных требований польских перевозчиков остается возврат практик разрешений для украинских перевозчиков, отмененным соглашением с Евросоюзом до 30 июня 2024 года.

Как мы отметили ранее, в пятницу, 22 декабря, после встречи в Киеве замминистра инфраструктуры Польши Павел Ганцаж выразил надежду, что вопрос протестов польских дальнобойщиков на границе с Украиной будет решен до конца года.

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