Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Стало известно, прекратят ли польские перевозчики блокаду границы на праздники

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
932
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Стало известно, прекратят ли польские перевозчики блокаду границы на праздники

Блокада пункта пропуска Медика – Шегини польскими фермерами и перевозчиками / Фото: из соцсетей

Митингующие продолжают стоять на своем.

Польские перевозчики, продолжающие блокаду украинской границы, не будут прекращать митинг на рождественские праздники.

Об этом сообщила организатор забастовки перевозчиков в Дорогуске Эдита Озигала, передает Укринформ.

Она рассказала, что протестующие проведут праздники на блокаде границы. Следовательно, они уже расписали соответствующий график дежурств.

"Пока мы не достигнем реального консенсуса, мы здесь будем и дальше", — заявила Озыгала.

В то же время, министр Климчак говорит, что для решения проблемы на границе нужно пересмотреть торговое соглашение между Украиной и ЕС.

"С нашей стороны есть твердый вывод, что мы должны исправить, изменить действующее соглашение по торговле между ЕЕ и Украиной. Украинская сторона наконец-то согласилась на переговоры на эту тему. До этого такого согласия не было", — отметил Климчак.

Среди основных требований польских перевозчиков остается возврат практик разрешений для украинских перевозчиков, отмененным соглашением с Евросоюзом до 30 июня 2024 года.

Как мы отметили ранее, в пятницу, 22 декабря, после встречи в Киеве замминистра инфраструктуры Польши Павел Ганцаж выразил надежду, что вопрос протестов польских дальнобойщиков на границе с Украиной будет решен до конца года.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
932
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация