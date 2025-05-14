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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Стало известно, рассматривают ли в Раде уменьшение мобилизационного возраста

«Такие предложения сегодня не рассматриваются», — нардеп прокомментировала слухи об уменьшении возраста мобилизации.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Верховная Рада Украины

Верховная Рада Украины / © Associated Press

Украинские родители могут быть спокойны: вопрос об уменьшении мобилизационного возраста даже не обсуждается в Верховной Раде.

Об этом народный депутат Юлия Гришина в эфире Ранок.LIVE.

«Могу сказать точно, что в Верховной Раде мы не рассматриваем вопрос уменьшения мобилизационного возраста. Поэтому в данном случае тем родителям, которые переживают эту ситуацию, я думаю, что переживать не нужно, потому что такие предложения сегодня не рассматриваются вообще», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Чмут ответил, нужна ли в Украине мобилизация от 20 лет.

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