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- Украина
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Стало известно, рассматривают ли в Раде уменьшение мобилизационного возраста
«Такие предложения сегодня не рассматриваются», — нардеп прокомментировала слухи об уменьшении возраста мобилизации.
Украинские родители могут быть спокойны: вопрос об уменьшении мобилизационного возраста даже не обсуждается в Верховной Раде.
Об этом народный депутат Юлия Гришина в эфире Ранок.LIVE.
«Могу сказать точно, что в Верховной Раде мы не рассматриваем вопрос уменьшения мобилизационного возраста. Поэтому в данном случае тем родителям, которые переживают эту ситуацию, я думаю, что переживать не нужно, потому что такие предложения сегодня не рассматриваются вообще», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Чмут ответил, нужна ли в Украине мобилизация от 20 лет.