Стало известно, скольким пользователям в Украине за сутки возобновило электроснабжение

За прошедшие сутки электроснабжение было восстановлено в Донецкой, Киевской, Запорожской, Харьковской, Николаевской и Сумской областях.

Подходит к концу месяц работы украинской энергосистемы в условиях войны.

Об этом пишет Укрэнерго в соцсетях.

Три недели с этого срока украинская энергосистема работала в изолированном режиме и неделю – синхронно с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E. Все это время сеть была одинаково стабильна – частота на уровне 50 Гц

Как и всегда работают все виды электростанций, снабжая электроэнергией всех потребителей: населения, военных, объекты критической инфраструктуры и т.д. При этом, когда вы в безопасности, приборами можно пользоваться как всегда, не ограничивая потребление электроэнергии.

За прошедшие сутки электроснабжение было восстановлено более 47 тысяч потребителей в Донецкой, Киевской, Запорожской, Харьковской, Николаевской и Сумской областях.

Кроме того, ремонтники Киевского регионального центра обслуживания сети НЭК «Укрэнерго» и других энергетических компаний получили награды. С первых дней войны они восстанавливали поврежденные под обстрелами линии электропередачи и электроподстанции в Киевском регионе, что позволило стабилизировать надежное электроснабжение потребителей и постоянную работу генерации.

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