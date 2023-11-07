Стало известно, сколько больниц уничтожили оккупанты с начала полномасштабной войны

В Украине продолжаются работы по восстановлению медицинской инфраструктуры.

С начала полномасштабной войны страна-агрессорка РФ повредила 1468 объектов медицинских учреждений Украины, еще 193 были разрушены до основания.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Оккупанты продолжают уничтожать объекты гражданской инфраструктуры, в частности медицинской: больницы, амбулатории, поликлиники, родовые и другие медучреждения, препятствуя медикам работать и создавая дополнительную нагрузку на медицинскую систему.

"Наибольшие потери понесли медучреждения Харьковщины, Донетчины, Николаевщины, Киевщины, Черниговщины и Херсонщины. С начала войны враг повредил 103 автомобиля экстренной медицинской помощи, уничтожил 253 автомобиля и захватил 125 автомобилей экстрёнки", — говорится в сообщении.

Между тем, несмотря на постоянные атаки врага, в Украине продолжаются работы по восстановлению медицинской инфраструктуры.

"По состоянию на начало ноября 2023 года уже удалось полностью восстановить 421 объект медучреждений, еще 413 объектов восстановлено частично. Больше всего восстановленных медучреждений на Николаевщине, Днепровщине, Киевщине, Харьковщине и Черниговщине", — указано в сообщении.

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