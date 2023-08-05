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Стало известно, сколько человек находится на российском танкере, который повредил беспилотник в Черном море

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Стало известно, сколько человек находится на российском танкере, который повредил беспилотник в Черном море

Россиян ждал неприятный инцидент в Черном море

Идет тревожная ночь для россиян.

Разлива топлива из танкера, получившего повреждение во время атаки стороной, нет, сообщают рос "СМИ" со ссылкой на информацию в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска.

К тому же, традиционно РФ обвинила в нападении "украинскую сторону".

Также в социальных сетях показывают внутренний облик танкера после удара морского дрона.

"Осторожно, скользкий пол", — шутят украинцы в социальных сетях.

На борту танкера, получившего повреждение в Керченском проливе, находятся 11 человек.

Напомним, что у вероятно подбитого дроном российского танкера затопило машинное отделение.

Добавим, что взрыв на танкере был виден из Крыма, несколько членов экипажа порубили стеклом. Об этом рассказали оккупанты.

Заметим, что на помощь поврежденному дроном танкеру в Черном море прибыли буксиры.

Ранее сообщалось, что в районе Крымского моста раздались взрывы.

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Просмотры
151
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