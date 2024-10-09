Стало известно, сколько человек погибло при попытке бежать за границу

Уже более 40 украинцев потеряли свою жизнь, пытаясь незаконно пересечь границу, в основном на реках и горах.

Об этом сообщил на брифинге спикер ГНСУ Андрей Демченко, — пишет Укринформ.

"По меньшей мере более 40 человек потеряли жизнь, пытаясь преодолеть линию границы незаконным способом. Большинство таких случаев произошло по рекам. Фактически люди тонули, не оценив свои силы. Есть случаи, конечно, и в горах", – сказал спикер и добавил, что неоднократно. пограничники спасали жизнь лицам, которые блуждали по горам и были на грани истощения.

Демченко подчеркнул, что в пунктах пропуска ежедневно проходят попытки незаконно пересечь границу. Это подделка документов, фальсификация условий выезда. Но больше попыток совершается вне пунктов пропуска: по-прежнему наиболее активным направлением остается граница с Румынией и Молдовой. Меньше случаев фиксируется на границе с Венгрией, Словакией и Польшей.

Спикер отметил, что начиная с августа отмечается динамика до уменьшения попыток незаконного пересечения границы. По его словам, уже похолодало, и в горах выпадал снег. "Идут дожди, и потому из-за сложных погодных условий количество попыток незаконного пересечения границы уменьшается", – уточнил он.

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Напомним, Тиса, которую в народе называют "рекой смерти", обросла фортификациями от уклоняющихся.

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