Стало известно, сколько человек трудоустроено в течение карантина

В Государственной службе занятости зарегистрировано более 70 тысяч новых вакансий, в том числе на руководящие должности.

В Украине снизилась безработица и возросло количество рабочих мест.

Об этом 14 августа сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Количество официально зарегистрированных безработных на 13 августа составила 316 тысяч человек. Это на 38% меньше чем на 1 августа 2020 года. Если сравнивать с докризисным периодом (март 2020 года), то количество официальных безработных сейчас на 50 тысяч человек меньше", — написал он.

Шмыгаль отметил, что в Государственной службе занятости зарегистрировано более 70 тысяч новых вакансий, в том числе на руководящие должности.

"За период карантина было трудоустроено почти 800 тысяч украинцев. Благодаря государственным программам сохранено более 500 тысяч рабочих мест. В то же время работодатели продолжают повышать зарплаты. В июне средняя официальная зарплата превысила 520 долларов. Это максимальный уровень в истории", — подытожил он.

Напомним, в Украине средняя зарплата по состоянию на конец июня 2021 года достигала 14 313 грн, что на тысячу больше, чем в апреле. А по сравнению прошлым годом зарплата стала выше на 23,6%, реальная заработная плата выросла на 12,9%. Больше всего платят традиционно в Киеве.

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